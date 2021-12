Oroscopo di Paolo Fox 28 dicembre: amore al top questo martedì (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ariete – Luna opposta in amore per tutta la mattinata, la serata andrà meglio. Sul lavoro guardatevi da persone del passato che non sono dalla vostra parte. Toro – Questa giornata, in amore, vi invita a fare progetti importanti per il futuro. Sul lavoro, se avete un impiego a contatto con il pubblico piano piano recuperate. Gemelli – Luna favorevole in amore, godetevi questo sentimento senza preoccupazioni. Sul lavoro i vostri ultimi progetti sono andati bene. Cancro – Non vi state preparando per un Capodanno chiassoso: ricercate solo la tranquillità. Tutte le imprese devono essere riviste, fino ad aprire mettete in moto nuovi progetti. Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel gruppo L’Oroscopo di Paolo Fox sul tuo cellulare – CLICCA ... Leggi su cityroma (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ariete – Luna opposta inper tutta la mattinata, la serata andrà meglio. Sul lavoro guardatevi da persone del passato che non sono dalla vostra parte. Toro – Questa giornata, in, vi invita a fare progetti importanti per il futuro. Sul lavoro, se avete un impiego a contatto con il pubblico piano piano recuperate. Gemelli – Luna favorevole in, godetevisentimento senza preoccupazioni. Sul lavoro i vostri ultimi progetti sono andati bene. Cancro – Non vi state preparando per un Capodanno chiassoso: ricercate solo la tranquillità. Tutte le imprese devono essere riviste, fino ad aprire mettete in moto nuovi progetti.diFox, clicca qui ed entra nel gruppo L’diFox sul tuo cellulare – CLICCA ...

