Oroscopo di Barbanera lunedì 27 dicembre | le stelle di oggi

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ariete (21/3 – 20/4) – Comunicare agli altri quelli che sono i vostri pensieri e pareri potrebbe essere più difficile per via della Luna nell’indecisa Bilancia. Toro (21/4 – 20/5) – Dopo il weekend natalizio, è tempo di riprendere le vostre attività, ma questo non è un problema per voi, così determinati e abituati all’impegno. Gemelli (21/5 – 21/6) – Con la Luna nell’amica Bilancia, siete davvero in gran forma, e la vostra ambizione, unita a gentilezza e raffinatezza, farà il resto. Cancro (22/6 – 22/7) – Il desiderio di piacere a tutti e di fare nuove amicizie potrebbe spingervi a mutare i vostri ideali, che invece dovrebbero rimanere fermi. Entra nell’di, clicca qui e iscriviti L’disul tuo cellulare – CLICCA QUI Seguici su Google NEWS QUI Leone (23/7 – 23/8) – Grazie al ...

Gazzetta del Sud

Oroscopo Cancro 2022: le previsioni dell'Anno per Salute, Lavoro e Amore. Ecco cosa prevede lo zodiaco di Artemide per Salute, Lavoro e Amore? Scopri i ...
Il calendario Barbanera da quest'anno esce anche in versione ottimizzata per non vedenti e ipovedenti, con scrittura Braille e contenuti multimediali tramite QR-code.