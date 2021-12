Ornella Vanoni | il tweet polemico contro i Ferragnez | ecco cosa ha detto

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tra le tante risposte divertite dei fan, si è distinto il commento provocatorio di, che senza mezzi termini ha scritto ieri sera: «Molto meglio naturale la vera felicità, no come iFerragnis». Palese riferimento alla vita perennemente online di Chiara Ferragni e Fedez, ora anche protagonisti di una serie tv sulla loro vita, Theappunto. La risposta di Paolo Stella aNon è chiaro se la cantante abbia storpiato di proposito il nome brandizzato della famiglia Ferragni, di certo la risposta pacificatrice di Paolo Stella non si è fatta attendere: «Ma Fede e Chiara sono felici e autentici, fidati». Da parte loro l’imprenditrice digitale e il cantautore hanno preferito non rispondere alle parole di, impegnati come sono a ...

Potevano mancare i Ferragnez, che la grandetorce in "Ferragniz"? Ma quando mai, se c'è da apparire loro sono sempre i primi: "Abbiamo il virus". Ora che fanno, si vendono pure le foto ...non si trattiene nemmeno a Natale. Nota per la sua pungente ironia e le sue dichiarazioni sempre un po' sopra le righe, la cantante milanese ha approfittando dell'euforia vacanziera per ...L’altro giorno mi ha telefonato mio figlio e dopo un po’ ha detto: “Sei troppo allegra, non è vero che stai male!”». Ornella Vanoni è bloccata a letto per una caduta, ma nonostante questo non perde l’ ...Ornella Vanoni non si trattiene nemmeno a Natale. Nota per la sua pungente ironia e le sue dichiarazioni sempre un po' sopra le righe, la cantante milanese ha ...