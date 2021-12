Ornella Vanoni al vetriolo contro Chiara Ferragni e Fedez: “Meglio la felicità vera, non come la loro”. Poi li chiama i “Ferragnis” (Di lunedì 27 dicembre 2021) La schiettezza e la sincerità di Ornella Vanoni non risparmiano nessuno, neanche la coppia social più amata dagli italiani. Nella giornata di ieri 26 dicembre, la cantante e attrice milanese ha commentato una foto pubblicata su Twitter da Paolo Stella nella sera della vigilia di Natale. L’influencer e scrittore è ritratto con un gruppo di bambini euforici in una sala addobbata in pieno clima natalizio. “Molto Meglio naturale la vera felicità no come i Ferragnis“, recita letteralmente il Tweet di Vanoni. Al di là della storpiatura del nome, appare evidente che il riferimento sia ai Ferragnez, ovvero la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. come replicheranno? Al momento, tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) La schiettezza e la sincerità dinon risparmiano nessuno, neanche la coppia social più amata dagli italiani. Nella giornata di ieri 26 dicembre, la cantante e attrice milanese ha commentato una foto pubblicata su Twitter da Paolo Stella nella sera della vigilia di Natale. L’influencer e scrittore è ritratto con un gruppo di bambini euforici in una sala addobbata in pieno clima natalizio. “Moltonaturale lanos“, recita letteralmente il Tweet di. Al di là della storpiatura del nome, appare evidente che il riferimento sia ai Ferragnez, ovvero la coppia formata dareplicheranno? Al momento, tutto ...

