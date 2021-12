Oms, per uscire dalla pandemia bisogna investire sulla ventilazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con l’arrivo della variante Omicron e l’aumento dei contagi per l‘Oms appare sempre più evidente che non bastano solo i vaccini per fermare la pandemia. bisogna investire su nuovi strumenti per contrastare la pandemia come la ventilazione. Un elemento questo molto importante visto che il Coronavirus si trasmette principalmente per via aerea. L’Oms è l’importanza della ventilazione “Continuare con il distanziamento, le buone pratiche d’igiene, l’uso delle mascherine, la vaccinazione ma sicuramente aumentare l’impegno per assicurare la gestione del rischio contagio anche attraverso una corretta ed adeguata ventilazione dei locali. La ventilazione permette di ridurre la concentrazione di aerosol infettivo nell’aria e quindi ridurre il rischio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con l’arrivo della variante Omicron e l’aumento dei contagi per l‘Oms appare sempre più evidente che non bastano solo i vaccini per fermare lasu nuovi strumenti per contrastare lacome la. Un elemento questo molto importante visto che il Coronavirus si trasmette principalmente per via aerea. L’Oms è l’importanza della“Continuare con il distanziamento, le buone pratiche d’igiene, l’uso delle mascherine, la vaccinazione ma sicuramente aumentare l’impegno per assicurare la gestione del rischio contagio anche attraverso una corretta ed adeguatadei locali. Lapermette di ridurre la concentrazione di aerosol infettivo nell’aria e quindi ridurre il rischio ...

