Omicron | Sileri | arriveremo a 100mila casi al giorno Ricciardi | quarta dose a maggio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Anche oggi il dato dei nuovi positivi al Covid-19 è influenzato dai pochi tamponi effettuati durante le festività. Lo testimonia ancora una volta il tasso di positività che torna a una cifra, ma rimane molto alto. Purtroppo invece subisce un'impennata il numero dei morti, quindi in netto aumento rispetto alle vittime registrate ieri. Ma soprattutto si registra un nuovo forte rialzo della pressione sugli ospedali. In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus, sono 30.810 i nuovidi positività al Covid-19 (ieri 24.883) e 142 i decessi (ieri 81), registrati in Italia nelle ultime 24 ore.Il numero di italiani che, da inizio pandemia a oggi, hanno contratto il virus è arrivato a oltre 5,6 milioni e le vittime complessive si attestano 136.753 da febbraio 2020. Sono poco più di 5 milioni le persone guarite o dimesse, mentre ...

Advertising

fattoquotidiano : Sileri: “Revisione della quarantena? Non è il momento, meglio tra due settimane. Omicron oltre il 50-60% del virus… - Zampaglion : RT @dottorbarbieri: ???? Covid, Sileri: verosimile arrivare con #Omicron a 100mila casi giorno. cc @rospobufo - Efisio31251859 : RT @dottorbarbieri: ???? Covid, Sileri: verosimile arrivare con #Omicron a 100mila casi giorno. cc @rospobufo - ivic00633480 : RT @GandalfRevn: La scienzahhhh?????? Vuoi o non vuoi, abbiamo vinto noi della RESISTENZA. Avevamo ragione, ma bastava leggere un libro di me… - basemi : RT @brrivv1: 'Penso che dovrà essere rivisto il sistema lavorativo' con un ritorno 'parziale' allo #smartworking di fronte al dilagare dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Sileri

... in considerazione di una mutata situazione epidemiologica dovuta soprattutto a, possa ... fino a 100 mila al giorno, è anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, che si dice d'...... mafrena Fedriga chiede revisione quarantena, le parole del sottosegretarioFedriga chiede revisione quarantena, mafrena: allarmeAumentano i contagi nel nostro Paese e ...Il governo ha chiesto al Comitato tecnico scientifico (Cts) del ministero della Salute un parere sull’ipotesi di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano già ricevuto la terza dose del ...Per questo, la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie ha stilato un documento con indicazioni utili per frequentare gli studi medici ...