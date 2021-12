Omicron fuori controllo? Bollettino, più di mezzo milione di italiani in quarantena: così si rischia il lockdown (Di lunedì 27 dicembre 2021) A fronte di un numero di tamponi processati ancora molto basso rispetto al solito, il tasso di positività continua a essere alto in Italia, dove la situazione epidemiologica sta peggiorando nettamente, almeno dal punto di vista del contagio. È verosimile che la variante Omicron sia oltre il 50-60% del virus che circola nel Paese, ma per fortuna l'imponente aumento di casi di Covid non è seguito da un aumento altrettanto alto di ricoveri e decessi, segno che il vaccino funziona eccome nel proteggere dallo sviluppo della malattia grave. Il Bollettino di oggi, lunedì 27 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 30.810 contagiati, 9.992 guariti e 142 morti a fronte di 343.968 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 9% (-2,5 rispetto a ieri, quanto i test erano ancora meno). Per quanto concerne il sistema ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) A fronte di un numero di tamponi processati ancora molto basso rispetto al solito, il tasso di positività continua a essere alto in Italia, dove la situazione epidemiologica sta peggiorando nettamente, almeno dal punto di vista del contagio. È verosimile che la variantesia oltre il 50-60% del virus che circola nel Paese, ma per fortuna l'imponente aumento di casi di Covid non è seguito da un aumento altrettanto alto di ricoveri e decessi, segno che il vaccino funziona eccome nel proteggere dallo sviluppo della malattia grave. Ildi oggi, lunedì 27 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 30.810 contagiati, 9.992 guariti e 142 morti a fronte di 343.968 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 9% (-2,5 rispetto a ieri, quanto i test erano ancora meno). Per quanto concerne il sistema ...

