Omicron, 7 regioni ormai sono vicine all'arancione Allarme terapie intensive, al collasso in mezza Italia (Di lunedì 27 dicembre 2021) La variante Omicron avanza velocemente in Italia. I positivi aumentano ogni giorno e ormai è quasi diventata prevalente, più contagiosa rispetto alla delta, che già a sua volta lo era sei volte in più rispetto al virus tradizionale Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 dicembre 2021) La varianteavanza velocemente in. I positivi aumentano ogni giorno eè quasi diventata prevalente, più contagiosa rispetto alla delta, che già a sua volta lo era sei volte in più rispetto al virus tradizionale Segui su affarni.it

Advertising

MianiAttilio : International Web Post VARIANTE OMICRON,ARRIVA TAMPONE ’SUPER’:RISULTATO IN 4 ORE - In Italia ulteriori 24.883 cont… - LALAZIOMIA : Omicron, Lombardia e Lazio a rischio zona gialla. Le Regioni in bilico per l'arancione - Il Tempo - augusto_amato : Omicron corre in Italia: Lombardia e Lazio rischiano la zona gialla, 7 regioni in bilico per l'arancione… - PaulAstroworld : @SkyTG24 Secondo me sono rimasti un po’ indietro… in Toscana omicron sta al 70% ha detto il presidente di regione.D… - CharlyMatt : @Giacomo_Dan @_sandruzzo @Bordnassela @mirequeen70 @DanielePerri969 Ma la terza dose per tutti è stata decisa da me… -