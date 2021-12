"Ogni giorno...". Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: il sospetto sui tamponi, dove lo hanno preso? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Brutte notizie in casa Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez sono positivi al coronavirus. A raccontarlo sono gli stessi influencer attraverso i loro profili Instagram: "Come potrete facilmente intuire io e la Ferry siamo positivi", spiega il rapper ai fan mentre entrambi indossano in casa la mascherina. "Ci stavamo testando Ogni giorno per essere sicuri - commenta a sua volta la moglie - e ieri abbiamo fatto un molecolare il cui risultato è arrivato adesso. Io e Fede siamo positivi, i bambini non si sa come, per ora sono negativi". La situazione non è semplice perché, come ricorda il cantante, è difficile mantenere le distanze adeguate con i figli "dovendoli accudire". E ancora, prosegue lo sfogo: "È una situazione un po' così, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Brutte notizie in casa Ferragnez:sonoal coronavirus. A raccontarlo sono gli stessi influencer attraverso i loro profili Instagram: "Come potrete facilmente intuire io e la Ferry siamo", spiega il rapper ai fan mentre entrambi indossano in casa la mascherina. "Ci stavamo testandoper essere sicuri - commenta a sua volta la moglie - e ieri abbiamo fatto un molecolare il cui risultato è arrivato adesso. Io e Fede siamo, i bambini non si sa come, per ora sono negativi". La situazione non è semplice perché, come ricorda il cantante, è difficile mantenere le distanze adeguate con i figli "ndoli accudire". E ancora, prosegue lo sfogo: "È una situazione un po' così, ...

Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid, l'annuncio: le condizioni dei Ferragnez, paura per Leone e Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram ha scosso il web soprattutto per quanto riguarda i figli Leone e Vittoria. La più piccola, Vittoria, aveva a ...

Covid: Chiara Ferragni e Fedez sui social, siamo positivi ma stiamo bene Milano, 27 dic. (LaPresse) - "Come potete facilmente intuire io e Chiara siamo positivi". Lo annunciano Chiara Ferragni e Fedez con un video sulle loro pagine ...

