Ogni bambino è unico e prezioso così come l’esperienza di ogni genitore

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Non basterebbero tutte le parole del mondo per provare a spiegare quelle emozioniintense che si scatenano prepotentemente quando diventiamo genitori. Le sensazioni cambiano e si amplificano, poi fanno spazio a quelle inedite che non possiamo spiegare. A queste si aggiungono le preoccupazioni, le ansie e la paura di sbagliare. Ci sono la gioia e il dolore, la stanchezza e la fatica che si presentano ciclicamente,se fossimo perennemente sulle montagne russe. E questo succedegiorno, ascelta che prendiamo per noi stesse e per i nostri bambini. È forse in questi momenti che ci ritroviamo ad ascoltare quelli che sono gli indesiderati consigli degli altri, perché ci sembra di averne bisogno. Alcune volte li seguiamo quei consigli, altre volte ci lasciamo guidare ...