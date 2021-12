Oggi la Manovra alla Camera, dal 4 gennaio si apre la partita per il Colle (Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - Ancora pochi giorni di attività parlamentare per licenziare definitivamente la legge di Bilancio. Poi una breve pausa a cavallo di Capodanno, fino al 4 gennaio, quando il presidente della Camera, Roberto Fico annuncerà la data di convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica dando il via ufficialmente alla partita politica più complessa della stagione, che da mesi fa da sfondo al dibattito tra le forze politiche. La Manovra economica, ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio dopo il via libera del Senato, approderà Oggi in commissione a Montecitorio e arriverà in aula martedì 28, con l'avvio della discussione generale prevista per le ore 14. Le votazioni dovrebbero iniziare intorno alle 18. I lavori proseguiranno ... Leggi su agi (Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - Ancora pochi giorni di attività parlamentare per licenziare definitivamente la legge di Bilancio. Poi una breve pausa a cavallo di Capodanno, fino al 4, quando il presidente della, Roberto Fico annuncerà la data di convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica dando il via ufficialmentepolitica più complessa della stagione, che da mesi fa da sfondo al dibattito tra le forze politiche. Laeconomica, ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio dopo il via libera del Senato, approderàin commissione a Montecitorio e arriverà in aula martedì 28, con l'avvio della discussione generale prevista per le ore 14. Le votazioni dovrebbero iniziare intorno alle 18. I lavori proseguiranno ...

In Due Anni più che Raddoppiati i Contributi all'Editoria ... anche in considerazione degli ulteriori 350 milioni di euro stanziati nella manovra di bilancio ... per continuare nella metafora, quando si vede che ad oggi è stato accertato a seguito dei decreti di ...

Oggi la Manovra alla Camera, dal 4 gennaio si apre la partita per il Colle AGI - Agenzia Giornalistica Italia Dal primo gennaio il tetto per i contanti scende a mille euro Stretta in arrivo sui pagamenti in contante: dal primo gennaio il tetto scenderà dagli attuali duemila a mille euro. I nuovi paletti per i pagamenti in contanti sono quelli previsti dal decreto fiscal ...

In arrivo multe per chi sfrutta i tirocinanti È di 50 euro al giorno, per ciascun tirocinante coinvolto, l’ammenda per chi ospita in maniera fraudolenta, senza corrispondere una congrua indennità, apprendisti impegnati in quello che deve essere u ...

