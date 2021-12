Oggi è un altro giorno, rivoluzione totale: ecco i nuovi affetti stabili (Di lunedì 27 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Per la conduttrice Serena Bortone è tempo di nuovi affetti stabili nel talk show di Rai Uno. ecco chi vedremo ad Oggi è un altro giorno. Ogni pomeriggio va in onda su Rai Uno il talk show Oggi è un altro giorno. Il programma è un appuntamento settimanale fisso che va in onda dal lunedì Leggi su youmovies (Di lunedì 27 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Per la conduttrice Serena Bortone è tempo dinel talk show di Rai Uno.chi vedremo adè un. Ogni pomeriggio va in onda su Rai Uno il talk showè un. Il programma è un appuntamento settimanale fisso che va in onda dal lunedì

Advertising

emergenzavvf : Due cervi salvati #oggi dai #vigilidelfuoco a Tarvisio (UD). Il primo stamattina era rimasto bloccato in una recinz… - fmusolino : Utopie politiche, isole contese da più nazioni, luoghi cancellati da #GoogleEarth e strade fantasma. Tutto questo e… - teatrolafenice : ?? «L'ispirazione è un risveglio, una fuga da tutte le facoltà umane, e si manifesta in tutte le grandi conquiste ar… - Rebibbia909 : @TgLa7 Beh? Un altro successo per Draghi, e vi ricordo che senza oggi saremmo con la carriola piena di lire per comprare il pane - esseimo : oggi tisana al mirtillo perché non ho voglia di vedere altro cibo -