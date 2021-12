Occhiali per realtà virtuale a chi ha paura dell’ago: un nuovo modo per incentivare la vaccinazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tra i tanti motivi per cui tanta gente ancora sta procrastinando la vaccinazione contro il Covid-19, l’Olanda è riuscita ad andare incontro ad uno di questi. Quale? La belonefobia, comunemente conosciuta come la paura degli aghi. La soluzione pensata – e annunciata anche tramite un tweet dal ministro olandese della Salute Hugo De Jonge – sono degli Occhiali AR (per la realtà aumentata) per ricevere il vaccino senza accorgersene, o meglio, distraendo la vista e il cervello con altro, con una realtà altra. LEGGI ANCHE > Anche TikTok sta testando strumenti per la realtà aumentata Occhiali AR per il vaccino contro il Covid: la pensata dell’Olanda In una notizia dell’agenzia Adnkronos si legge che il governo dei Paesi Bassi ha puntato «sugli Occhiali per ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tra i tanti motivi per cui tanta gente ancora sta procrastinando lacontro il Covid-19, l’Olanda è riuscita ad andare incontro ad uno di questi. Quale? La belonefobia, comunemente conosciuta come ladegli aghi. La soluzione pensata – e annunciata anche tramite un tweet dal ministro olandese della Salute Hugo De Jonge – sono degliAR (per laaumentata) per ricevere il vaccino senza accorgersene, o meglio, distraendo la vista e il cervello con altro, con unaaltra. LEGGI ANCHE > Anche TikTok sta testando strumenti per laaumentataAR per il vaccino contro il Covid: la pensata dell’Olanda In una notizia dell’agenzia Adnkronos si legge che il governo dei Paesi Bassi ha puntato «sugliper ...

Advertising

giornalettismo : Gli occhiali per la #AugmentedReality - per andare incontro a chi ha la fobia degli aghi - sono davvero ciò di cui… - jiminieslilnose : Un’altra ingiustizia dell’essere miopi è che per piangere devo togliere gli occhiali e mi stavo perdendo questa mer… - sergioalesi : RT @rami_piu_smocci: tutti a rompere i coglioni alla povera Santanchè per il centro tavola e nessuno che nota l'orrore dell'oliera da tratt… - Corriere : Occhiali e mascherina, tutti i prodotti da comprare per evitare le lenti appannate - OrtenziPaolo : Ripresi oggi gli sci da fondo. 3 km (l’anello corto) , neve perfetta e binari ben tracciati. Unico problema: trovar… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhiali per I prodotti tecnologici del 2021. Ecco quelli più innovativi e curiosi Non a caso Facebook ha stretto alleanza con Luxottica per i primi occhiali social della storia, i Ray Ban con cui scattare foto e fare video da condividere sul social network, ma anche ascoltare ...

Prende quota l'ipotesi 'screening' per la ripresa dell'anno scolastico - Aostasera Già un anno fa si era aperta, al "Drive - in", la possibilità per studenti e personale scolastico ... Amo David Foster Wallace e indosso sempre gli occhiali da sole. Tag: campagna screening scuola , ...

Open-source framework for publishing content Rai News I big del lusso puntano al controllo verticale dell’occhialeria «I conglomerati vogliono gestire direttamente il segmento per vantaggi economici e per tutelare l’identità e la coerenza dei brand», ha spiegato a ...

Il nuovo progetto di Dr Disrespect si chiama Midnight Society Il noto streamer lancia uno studio di videogiochi tripla A, affiancato dagli sviluppatori di Halo e Call of Duty.

Non a caso Facebook ha stretto alleanza con Luxotticai primisocial della storia, i Ray Ban con cui scattare foto e fare video da condividere sul social network, ma anche ascoltare ...Già un anno fa si era aperta, al "Drive - in", la possibilitàstudenti e personale scolastico ... Amo David Foster Wallace e indosso sempre glida sole. Tag: campagna screening scuola , ...«I conglomerati vogliono gestire direttamente il segmento per vantaggi economici e per tutelare l’identità e la coerenza dei brand», ha spiegato a ...Il noto streamer lancia uno studio di videogiochi tripla A, affiancato dagli sviluppatori di Halo e Call of Duty.