Obbligo vaccinale per gli insegnanti: 40mila sostituzioni a gennaio, chiamate da MAD. Docenti.it (Di lunedì 27 dicembre 2021) Come ben sai, il 15 dicembre è entrato in vigore l’Obbligo vaccinale anche per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico. Tutti coloro che lavorano a scuola, dunque, devono aver completato il ciclo vaccinale o, almeno, presentare la richiesta di vaccinazione da effettuare entro i seguenti 20 giorni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 dicembre 2021) Come ben sai, il 15 dicembre è entrato in vigore l’anche per glie per tutto il personale scolastico. Tutti coloro che lavorano a scuola, dunque, devono aver completato il cicloo, almeno, presentare la richiesta di vaccinazione da effettuare entro i seguenti 20 giorni. L'articolo .

Advertising

Corriere : «È accettabile che 9 italiani su 10 debbano pagare per il comportamento di pochi? L’obbligo vaccinale è un provvedi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Scoppia la bagarre durante l'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma: una cinquantina di sanitari No vax pr… - ladyonorato : L’obbligo vaccinale vogliono introdurlo così, nel modo più vigliacco e infame. Come sono i politici che portano ava… - Maria65891318 : @Lettore11 @MinervaMcGrani1 Perche a loro non viene imposto l'obbligo vaccinale.a volte penso di andate in Marocco… - orizzontescuola : Obbligo vaccinale per gli insegnanti: 40mila sostituzioni a gennaio, chiamate da MAD. -