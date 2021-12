Obbligo vaccinale, l'opzione necessaria per combattere il Covid (Di lunedì 27 dicembre 2021) Vaccino obbligatorio per tutti . E' inutile girarci intorno. Peggio ancora glissare. O sperare nella clemenza del virus. Ad ogni scossa epidemica, l'ipotesi di Obbligo torna centrale: l'opzione ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Vaccino obbligatorio per tutti . E' inutile girarci intorno. Peggio ancora glissare. O sperare nella clemenza del virus. Ad ogni scossa epidemica, l'ipotesi ditorna centrale: l'...

Advertising

Corriere : «È accettabile che 9 italiani su 10 debbano pagare per il comportamento di pochi? L’obbligo vaccinale è un provvedi… - fattoquotidiano : Gli esercenti in rivolta per la chiusura. Il premier valuta ancora di estendere l'obbligo vaccinale a tutti i lavor… - ilriformista : Con questo trend entro fine gennaio potrebbero essere 10 milioni gli italiani in #quarantena, portando il Paese all… - La_manina__ : Ho come la sensazione che alcuni politici ritengano più proficuo e redditizio continuare a fomentare l'odio verso i… - DobbyPlayChess : RT @DrGregHouse73: L'obbligo vaccinale per medici e infermieri per 'proteggere i pazienti' (sic) è un po' come l'obbligo vaccinale per pilo… -