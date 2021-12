Obbligo vaccinale docenti e ATA | se Green Pass scade durante le vacanze scatta l’iter di sospensione

(Di lunedì 27 dicembre 2021)per il personale scolastico: introdotto dal 15 dicembre in seguito al DL 172/2021 adesso al vaglio del Parlamento e dunque ancora suscettibile di modifiche. Non vi è ancora un numero certo del personale che sarà sospeso, poiché l'iter prevede che si dia una risposta entro cinque giorni dall'invito ma l'avvio del ciclo di vaccinazione può avvenire entro i 20 giorni successivi. L'articolo .

Con questo avremo un'arma in più contro il Covid che consentirà alla campagnadi andare ... e a chi è a contatto con alunni esonerati dall'di indossare dispositivi di protezione delle ...L'è un provvedimento duro? Il Covid è durissimo". Lo ha detto, nel corso di un'intervista concessa al " Corriere della Sera ", Sergio Abrignani, immunologo e membro del Comitato ...Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. obbligo di ...Covid oggi Italia e variante Omicron, il virus non ci lascia il tempo per convincere i non vaccinati, sta correndo velocissimo”. Va imposto quindi l'obbligo del vaccino. Così al Corriere della Sera Se ...