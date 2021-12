Nuovi vaccini anti-Covid | Roberta Villa | “Come funzionano e cosa li differenzia dagli altri”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Nei giorni scorsi l’Ema e l’Aifa hanno dato il via libera a un nuovo vaccino contro il-19. Si tratta di Nuvaxovid, prodotto da Novavax, società americana di biotecnologie con sede a Gaithersburg, comune degli Stati Uniti d’America situato nella contea di Montgomery, nello Stato del Maryland: la somministrazione è autorizzata dai 18 anni in su e le prime dosi saranno disponibili in Italia dal gennaio 2022. L’Agenzia europea del farmaco, inoltre, ha avviato l’esame di un altro vaccino, chiamato VLA2001, sviluppato da Valneva, azienda biotecnologica con sede a Saint-Herblain in Francia e diffusa in diversi Paesi con diversi siti di produzione (in Scozia, Svezia e Austria). Per saperne di più abbiamo intervistato la giornalista e divulgatrice scientifica, laureata in medicina ...