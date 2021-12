Nuove regole: mascherine obbligatorie e green pass rafforzato in piscina, palestre e musei (Di lunedì 27 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nuove regole per green pass e mascherine. Dal 27 dicembre è obbligatorio il certificato verde rafforzato per accedere a ristoranti al chiuso e bar per consumazione al bancone, ma anche per cinema e teatri, stadi ed eventi sportivi. E’ obbligatorio anche per palestre e piscine, centri sportivi, spogliatoi per l’attività sportiva, alberghi. Oltre che su aerei, treni, navi, ma tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 27 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorper. Dal 27 dicembre è obbligatorio il certificato verdeper accedere a ristoranti al chiuso e bar per consumazione al bancone, ma anche per cinema e teatri, stadi ed eventi sportivi. E’ obbligatorio anche pere piscine, centri sportivi, spogliatoi per l’attività sportiva, alberghi. Oltre che su aerei, treni, navi, ma tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

BaldinoVittoria : In attesa nuove regole su quarantena si ritorni ad un ricorso massiccio allo #smartworking nella PA. #Omicron risch… - Adnkronos : Si valuta la mini #quarantena #covid, ma chi riguarderebbe? #ultimora - stebellentani : Matteo Bassetti: 'Basta quarantene per tutti, servono regole nuove o si blocca il Paese' - la Repubblica - bettadigiulio : RT @tg2rai: #Covid, domani riunione del CTS sull'ipotesi di riduzione della quarantena per chi ha fatto la terza dose. Le nuove regole per… - cymarysol : RT @DavveroTv: Dal Parlamento che alza la voce contro l’accentramento del governo Draghi aI rischio blackout in Kosovo fino alle nuove rego… -