Nuoto: record del mondo di Emre Sakci! Il turco scende sotto i 25” nei 50 rana (Di lunedì 27 dicembre 2021) Cade un altro record del mondo nel Nuoto, con il turco Emre Sakci che è riuscito compiere una prestazione mostruosa nei 50 metri rana ai campionati nazionali di Gaziantep, percorrendo le due vasche con il tempo di 24.95, risultando il primo uomo a scendere sotto il muro dei 25”. Il turco aveva partecipato ai campionati Mondiali la scorsa settimana, ma non è riuscito ad esprimersi al meglio, venendo squalificato tanto nei 100 quanto nei 50 metri, in quest’ultimo caso in semifinale, permettendo allo statunitense Nic Fink di vincere il titolo iridato. Lo scorso record del mondo era invece il 25.25 stabilito dal sudafricano Cameron Van Der Burgh nel novembre del 2009, venendo eguagliato agli Europei di ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) Cade un altrodelnel, con ilSakci che è riuscito compiere una prestazione mostruosa nei 50 metriai campionati nazionali di Gaziantep, percorrendo le due vasche con il tempo di 24.95, risultando il primo uomo areil muro dei 25”. Ilaveva partecipato ai campionati Mondiali la scorsa settimana, ma non è riuscito ad esprimersi al meglio, venendo squalificato tanto nei 100 quanto nei 50 metri, in quest’ultimo caso in semifinale, permettendo allo statunitense Nic Fink di vincere il titolo iridato. Lo scorsodelera invece il 25.25 stabilito dal sudafricano Cameron Van Der Burgh nel novembre del 2009, venendo eguagliato agli Europei di ...

Advertising

Eurosport_IT : MIRESSI VOLAAAAAAAAAAA ??????? Quarto oro per l’Italia ai Mondiali di Abu Dhabi: l'azzurro stabilisce anche il nuovo… - Eurosport_IT : ?? Record di medaglie per l'Italia ai mondiali di nuoto in vasca corta! ??????????????? #FINAAbuDhabi2021 | #Nuoto - poliziadistato : Mondiali ?? di nuoto in vasca corta Abu Dhabi 2021 uno straordinario #AlessandroMiressi è campione del mondo nei 100… - franconemarisa : RT @poliziadistato: Ai Campionati del Mondo?? di nuoto in vasca corta Abu Dhabi 2021 #MatteoRivolta porta ancora l'Italia e le #Fiammeoro… - franconemarisa : RT @poliziadistato: Mondiali ?? di nuoto in vasca corta Abu Dhabi 2021 uno straordinario #AlessandroMiressi è campione del mondo nei 100 met… -