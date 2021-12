"Nove contagiati su dieci". Omicron, tutta la verità sui sintomi: lo studio che ribalta il quadro (Di lunedì 27 dicembre 2021) La variante Omicron provoca sintomi più lievi di quella Delta. È quanto sta emergendo dagli studi sempre più approfonditi condotti sulla mutazione che ha fatto ufficialmente la sua comparsa il 26 Novembre: nell'arco di un mese la diffusione è stata velocissima e globale, segno che tale variante è davvero più contagiosa di tutte le altre. Per fortuna però sembra anche meno letale, interessando più i bronchi che i polmoni. Poco prima di Natale, Hans Kluge (direttore europeo dell'Organizzazione mondiale di sanità) ha affermato che “sulla base dei primi casi di Omicron segnalati, l'89% dei soggetti ha riportato sintomi comuni: tosse, mal di gola, febbre”. Quindi per circa 9 contagiati su 10 è difficile distinguere una forma lieve di Covid dall'influenza o da un semplice ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) La varianteprovocapiù lievi di quella Delta. È quanto sta emergendo dagli studi sempre più approfonditi condotti sulla mutazione che ha fatto ufficialmente la sua comparsa il 26mbre: nell'arco di un mese la diffusione è stata velocissima e globale, segno che tale variante è davvero più contagiosa di tutte le altre. Per fortuna però sembra anche meno letale, interessando più i bronchi che i polmoni. Poco prima di Natale, Hans Kluge (direttore europeo dell'Organizzazione mondiale di sanità) ha affermato che “sulla base dei primi casi disegnalati, l'89% dei soggetti ha riportatocomuni: tosse, mal di gola, febbre”. Quindi per circa 9su 10 è difficile distinguere una forma lieve di Covid dall'influenza o da un semplice ...

