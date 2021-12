Novara | poliziotti soccorrono anziano solo e passano il Natale insieme Il video degli agenti con il signor Nazario

(Di lunedì 27 dicembre 2021) In casa, da, è caduto mentre andava in bagno senza riuscire a rialzarsi. Avrebbe trascorso la notte sul pavimento, undi, se la vicina non avesse sentito la sua voce flebile che chiedeva aiuto e non avesse chiamato la polizia. Marco e Andrea, glidella volante intervenuto, lo hanno aiutato a rimettersi a letto. E il giorno dopo sono tornati a trovarlo, donandogli un panettone e il calore famigliari di cui aveva bisogno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

, il giorno seguente, come riporta Prima, sono tornati dal loro "nuovo nonno" donandogli un panettone e il calore familiare di cui ha bisogno. "In questi giorni - scrivono dall'...Una bella storia natalizia quella che ha visto coinvolto il signor Nazzario di. Duee un anziano Il signor Nazzario vive a. Non ha figli o parenti e durante il giorno riceve assistenza domiciliare. Qualche notte fa però è caduto nel tentativo di ...