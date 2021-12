Notifica nulla se l'ufficiale giudiziario non spiega come e dove ha cercato il destinatario (Di lunedì 27 dicembre 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, l'ufficiale giudiziario deve compiere ricerche effettive per Notificare a mani o per verificare se esistono i presupposti per la Notifica di cui all'art. 140 c.p.c.. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, l'deve compiere ricerche effettive perre a mani o per verificare se esistono i presupposti per ladi cui all'art. 140 c.p.c..

Ultime Notizie dalla rete : Notifica nulla Cava, Decreto ingiuntivo da sette milioni e mezzo Anzi, pare che nessuno sappia assolutamente nulla. Intanto, questa mattina presso il Consorzio ... La notizia della notifica del decreto ingiuntivo farà certamente insorgere le forze di opposizione. Non ...

Relatech: sottoscritto accordo per l'acquisizione di Efa Automazione ... inter alia, alla notifica dell'operazione al Consiglio dei Ministri ai sensi del D. L. 21/2012 (c.d. normativa Golden Power) ed all'ottenimento del relativo nulla osta da parte del Consiglio dei ...

Cartelle, più tempo per pagare. Ma occhio ai costi La manovra finanziaria ha esteso la possibilità di posticipare il pagamento delle cartelle esattoriali fino a 180 giorni dalla notifica anche per quelle che raggiungeranno i diretti interessati nel pr ...

