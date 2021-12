Notifica nulla se l'ufficiale giudiziario non spiega come e dove ha cercato il destinatario (Di lunedì 27 dicembre 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, l'ufficiale giudiziario deve compiere ricerche effettive per Notificare a mani o per verificare se esistono i presupposti per la Notifica di cui all'art. 140 c.p.c.. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, l'deve compiere ricerche effettive perre a mani o per verificare se esistono i presupposti per ladi cui all'art. 140 c.p.c..

Advertising

andfranchini : Notifica nulla se l'ufficiale giudiziario non spiega come e dove ha cercato il destinatario - siainluv : vaffanculo mi è arrivata la notifica da twt che qualcuno a bergamo a accesso a questo mio acc di twt ma ho cambiato… - chialoveslouis : @evermorelikeme se non mi arrivava la notifica del tuo tweet io rimanevo immersa nel mondo di wattpad e non mi accorgevo di nulla - BettaYildiz : NO VABBÈ. Per una volta che mi arriva la notifica IG, Apro e NON APPARE NULLA #KeremBürsin mi piscio ?????? - la_tally_ : Ma perché l'ha cancellata sto infamone fracico che mi sono svegliata con la notifica di una sua storia poi ho apert… -