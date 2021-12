“Non voleva fare sesso”. E a 80 anni uccide la moglie: “Ho anche preso il Viagra…” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una donna è stata accoltellata a morte nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. Il femminicidio è avvenuto a Fanano di Gradara (Pesaro). L’uomo, Vito Cangini, 80 anni, era sposato con lei (Natalia Kyrychoc di 61 anni di origini ucraine) da 17 anni. E di fronte al rifiuto di avere un rapporto sessuale con lui, l’ha uccisa: “Me l’aveva promesso, avevo preso anche il viagra. Quando mia moglie ha detto di no mettendosi a dormire, non ci ho visto più”. Si tratta di quello che emerge dall’interrogatorio di Vito Cangini. Stefano Vichi, l’avvocato che assiste l’uomo, parla di “un raptus improvviso scaturito dal rifiuto di avere rapporti intimi. Valuteremo se chiedere una perizia psichiatrica”. Stando alla prima ricostruzione del femminicidio, di fronte al rifiuto di avere un rapporto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Una donna è stata accoltellata a morte nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. Il femminicidio è avvenuto a Fanano di Gradara (Pesaro). L’uomo, Vito Cangini, 80, era sposato con lei (Natalia Kyrychoc di 61di origini ucraine) da 17. E di fronte al rifiuto di avere un rapporto sessuale con lui, l’ha uccisa: “Me l’aveva promesso, avevoil viagra. Quando miaha detto di no mettendosi a dormire, non ci ho visto più”. Si tratta di quello che emerge dall’interrogatorio di Vito Cangini. Stefano Vichi, l’avvocato che assiste l’uomo, parla di “un raptus improvviso scaturito dal rifiuto di avere rapporti intimi. Valuteremo se chiedere una perizia psichiatrica”. Stando alla prima ricostruzione del femminicidio, di fronte al rifiuto di avere un rapporto ...

Donzelli : Quindi il #tampone non è sicuro e serve il #supergreenpass con il solo #vaccino per andare al ristorante, ma per an… - Ilcasciavit1 : RT @gvesvs: Il Milan Twitter: -Non voleva #Ilicic (4 gol e 5 assist) -Non vuole #Muriel (3 gol e 5 assist da panchinaro) -Si sega su #Saele… - alscompa : @jcrvo @elevisconti Bel film. Mi è piaciuto molto. Un altra cosa però. Sono d'accordo che il film in questione non… - chiamigliorati : RT @aryeIIes: Miriana, ai tempi, non mi è piaciuta con Nicola: diceva che non voleva biaciarlo ecc. perchè c'era il figlio a casa e poco fa… - Justnico92 : RT @stoinincognito: quest'anno visto almeno 50 foto di coppia con bacio sotto l'albero io non son riuscita neanche a fare foto con l'albero… -

Ultime Notizie dalla rete : Non voleva Juve: Cavani è sempre più vicino, scelta giusta? ... e la moglie dell'attaccante Wanda Nara rivela che Maurito non è più così sicuro di voler lasciare ... e qui cambia la regola che voleva vedere il 'ringiovanimento' della rosa, già perchè il nome dopo ...

Jon Bon Jovi racconta il regalo più bello ricevuto a Natale Qui John fece la sua prima vera scelta, rifiutando il ruolo: infatti affermò che non voleva nascere come attore con aspirazioni da rockstar, era la musica il suo mondo. Da quel momento iniziò a ...

Omicidio a Pesaro: uccide la moglie a coltellate. "Non voleva fare sesso" il Resto del Carlino Omicidio a Pesaro: uccide la moglie a coltellate. "Non voleva fare sesso" La vittima era una 61enne ucraina. L'omicida è un pensionato di 80 anni: dopo averla uccisa ha dormito col cadavere in terra in camera ...

... e la moglie dell'attaccante Wanda Nara rivela che Mauritoè più così sicuro di voler lasciare ... e qui cambia la regola chevedere il 'ringiovanimento' della rosa, già perchè il nome dopo ...Qui John fece la sua prima vera scelta, rifiutando il ruolo: infatti affermò chenascere come attore con aspirazioni da rockstar, era la musica il suo mondo. Da quel momento iniziò a ...La vittima era una 61enne ucraina. L'omicida è un pensionato di 80 anni: dopo averla uccisa ha dormito col cadavere in terra in camera ...