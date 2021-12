"Non mi unisco al coro". Quarantena e tamponi, la bordata di Galli contro Bassetti | Video (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Siamo in una situazione imprevedibile con queste caratteristiche date da una variante come l'Omicron che ha una capacità diffusiva così alta". Queste le parole di Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, ospite a controcorrente in onda su Retequattro e condotto da Veronica Gentili a proposito dell'attuale situazione pandemica. Mentre aumenta la corsa al tampone dovuta all'impennata dei contagi causati dalla variante omicron, la politica starebbe pensando di ridurre le quarantene come proposto da Matteo Bassetti. Non la pensa alla stessa maniera però Massimo Galli che a "controcorrente" ha espresso le proprie perplessità a riguardo: "Sarebbe facile unirmi al coro - ha esordito il medico - ma in questo momento credo che la cosa più giusta sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Siamo in una situazione imprevedibile con queste caratteristiche date da una variante come l'Omicron che ha una capacità diffusiva così alta". Queste le parole di Massimo, direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, ospite acorrente in onda su Retequattro e condotto da Veronica Gentili a proposito dell'attuale situazione pandemica. Mentre aumenta la corsa al tampone dovuta all'impennata dei contagi causati dalla variante omicron, la politica starebbe pensando di ridurre le quarantene come proposto da Matteo. Non la pensa alla stessa maniera però Massimoche a "corrente" ha espresso le proprie perplessità a riguardo: "Sarebbe facile unirmi al- ha esordito il medico - ma in questo momento credo che la cosa più giusta sia ...

