"Non è vero". Dopo il caos a Domenica In, Mara Venier costretta alla smentita ufficiale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il giorno di Santo Stefano è saltata la puntata di Domenica In. Infatti Mara Venier avrebbe dovuto ospitare i tre tenori de Il Volo come ospiti d'eccezione per ripercorrere la loro sfolgorante carriera nel mondo della musica, fin dalla partecipazione al programma Rai condotto da Antonella Clerici. Poi spazio a Stefano De Martino che avrebbe dovuto presentare il suo nuovo programma in onda su Rai2 dal prossimo 28 dicembre e poi ancora Marco Travaglio per parlare del suo legame con Indro Montanelli. E invece, nulla di tutto questo. Inizialmente si è detto che la puntata è saltata a causa di un membro positivo dello staff. Gli autori avevano preparato una puntata speciale di Santo Stefano ma la persona risultata positiva al Covid era presente alle prove lo scorso giovedì. Per questioni di sicurezza, visto il contagio e ...

