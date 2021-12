Non ci resta che piangere: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non ci resta che piangere: trama, cast e streaming del film Stasera, lunedì 27 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non ci resta che piangere, film del 1984 scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Campagna toscana. Il bidello Mario e l’insegnante Saverio sono fermi a un passaggio a livello, in attesa che il treno passi. I due sono amici e si confidano a vicenda. Saverio tra l’altro è preoccupato per sua sorella Gabriella, caduta in depressione per il fallimento della sua relazione con un ragazzo statunitense. L’attesa si protrae e decidono di percorrere una stradina tra i campi. Dopo un po’ restano in panne con l’auto in mezzo alla campagna. Si fa sera, piove. I due ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Non ciche: trama, cast e streaming delStasera, lunedì 27 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non cichedel 1984 scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Campagna toscana. Il bidello Mario e l’insegnante Saverio sono fermi a un passaggio a livello, in attesa che il treno passi. I due sono amici e si confidano a vicenda. Saverio tra l’altro è preoccupato per sua sorella Gabriella, caduta in depressione per il fallimento della sua relazione con un ragazzo statunitense. L’attesa si protrae e decidono di percorrere una stradina tra i campi. Dopo un po’no in panne con l’auto in mezzo alla campagna. Si fa sera, piove. I due ...

Advertising

fattoquotidiano : Aborto, dal 1 gennaio 2022 in Molise resta un unico medico non obiettore: concorso deserto - elio_vito : È l'Italia il paese dell'anno, il paese del secolo, scorso. Si applaude per avere affossato il DdlZan, si prevede l… - MediasetPlay : È stato un bellissimo viaggio ?? Grazie a tutti voi. E non ci resta che dire... #Uà ?? #Uomodivarieetà… - hopesarts : Sennò poi ti resta solo i rancore e il rancore ti avvelena solamente. Quindi è inutile anche provarlo e alla fine n… - LucaLucatonno26 : @fra_l @dottorbarbieri Che poi è quel che ho detto io riscritto in modo più elegante. Il 50% degli italiani ha paur… -