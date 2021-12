Non ci resta che piangere: stasera su Rete 4 il film di Massimo Troisi e Roberto Benigni (Di lunedì 27 dicembre 2021) stasera su Rete 4 alle 21:30 va in onda Non ci resta che piangere, la commedia scritta, diretta e interpretata nel 1984 da Roberto Benigni e Massimo Troisi. Torna in TV, stasera su Rete 4 alle 21:30, Non ci resta che piangere, la commedia scritta, diretta e interpretata nel 1984 da Massimo Troisi e Roberto Benigni, diventata negli anni un vero e proprio cult della nostra cinematografia. Quando due giovani amici, senza volerlo, si perdono nella campagna toscana durante un brutto temporale, si ritrovano catapultati in un passato lontanissimo. Mario (Massimo Troisi) e Saverio ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021)su4 alle 21:30 va in onda Non ciche, la commedia scritta, diretta e interpretata nel 1984 da. Torna in TV,su4 alle 21:30, Non ciche, la commedia scritta, diretta e interpretata nel 1984 da, diventata negli anni un vero e proprio cult della nostra cinematografia. Quando due giovani amici, senza volerlo, si perdono nella campagna toscana durante un brutto temporale, si ritrovano catapultati in un passato lontanissimo. Mario () e Saverio ...

