Non c’è due senza… quattro? Il punto sui vaccini (e le pillole) anti-Covid (Di lunedì 27 dicembre 2021) Israele ha annunciato di essere pronto per la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid per gli over 60, le persone fragile e immunodepresse e per il personale sanitario. Ma l’efficacia di questo booster è ancora da verificare. Infatti, l’ospedale Sheba Medical Center, situato poco fuori di Tel Aviv, ha dichiarato di avere avviato uno studio su 6000 persone, tra cui 150 personale medico, per capire quanto funziona il quarto vaccino, e se sarà opportuno somministrare questo, o un altro, a tutta la popolazione. Questo studio, sviluppato congiuntamente con il ministero della Salute israeliano, è il primo al mondo. Il professore Gili Regev-Yochay ha spiegato al quotidiano The Times of Israel, che lo studio “testerà l’effetto della quarta dose di vaccino sul livello degli anticorpi, sulla prevenzione del contagio e ne ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 dicembre 2021) Israele ha annunciato di essere pronto per la somministrazione della quarta dose del vaccinoper gli over 60, le persone fragile e immunodepresse e per il personale sanitario. Ma l’efficacia di questo booster è ancora da verificare. Infatti, l’ospedale Sheba Medical Center, situato poco fuori di Tel Aviv, ha dichiarato di avere avviato uno studio su 6000 persone, tra cui 150 personale medico, per capire quanto funziona il quarto vaccino, e se sarà opportuno somministrare questo, o un altro, a tutta la popolazione. Questo studio, sviluppato congiuntamente con il ministero della Salute israeliano, è il primo al mondo. Il professore Gili Regev-Yochay ha spiegato al quotidiano The Times of Israel, che lo studio “testerà l’effetto della quarta dose di vaccino sul livello deglicorpi, sulla prevenzione del contagio e ne ...

