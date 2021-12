Non basta un Aulin sociale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel suo IX rapporto sulla povertà sanitaria il Banco Farmaceutico dichiara che circa 600mila cittadini quest’anno non hanno potuto acquistare i medicinali necessari. Rispetto al rapporto 2020 il numero è in aumento di oltre 160mila persone: tenuto conto della densità media delle città italiane è come se un’intera città di media grandezza si fosse trasformata in una città di poveri. L’aumento è ovviamente dovuto al Covid-19, certo: ma siccome la pandemia è qui tra noi da qualche mese, altrettanto ovviamente si poteva pensare a come far fronte anche a questa emergenza. 600mila cittadini significa circa l?1% della popolazione, anzi, del popolo – tanto per sottolineare il fatto giuridico, il diritto soggettivo alla salute. Ed effettivamente il nostro sistema sanitario è universale, è di tutti e per tutti. Eppure il rapporto mette in luce come oltre il 42% della spesa farmaceutica sia a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel suo IX rapporto sulla povertà sanitaria il Banco Farmaceutico dichiara che circa 600mila cittadini quest’anno non hanno potuto acquistare i medicinali necessari. Rispetto al rapporto 2020 il numero è in aumento di oltre 160mila persone: tenuto conto della densità media delle città italiane è come se un’intera città di media grandezza si fosse trasformata in una città di poveri. L’aumento è ovviamente dovuto al Covid-19, certo: ma siccome la pandemia è qui tra noi da qualche mese, altrettanto ovviamente si poteva pensare a come far fronte anche a questa emergenza. 600mila cittadini significa circa l?1% della popolazione, anzi, del popolo – tanto per sottolineare il fatto giuridico, il diritto soggettivo alla salute. Ed effettivamente il nostro sistema sanitario è universale, è di tutti e per tutti. Eppure il rapporto mette in luce come oltre il 42% della spesa farmaceutica sia a ...

