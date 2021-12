Noi e «loro»: gli anni di vita (che stiamo perdendo) e la libertà di scegliere (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le dighe che abbiamo eretto per evitare il peggio, cioè i vaccini, sembrano più fragili di quello che speravamo Leggi su corriere (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le dighe che abbiamo eretto per ere il peggio, cioè i vaccini, sembrano più fragili di quello che speravamo

Advertising

NetflixIT : I nonni da sempre ispirano le nostre vite e sono per noi un esempio da seguire. Per celebrarli abbiamo realizzato l… - Corriere : Le dighe che abbiamo eretto per evitare il peggio, cioè i vaccini, sembrano più fragili di quello che speravamo La… - SimoPillon : Una mamma, un papà e il loro bambino. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Che sia un buon #Natale Ma anche… - MariaEl29732157 : @FedericoDezzani Siamo sulla buona strada, le grandi aziende già di proprietà straniera stanno delocalizzando, le m… - MarioAlfano18 : @ciolanoglu_z @GoalItalia Secondo me dobbiamo dare noi qualcosa di soldi a loro giusto? ?? -