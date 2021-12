‘Noi di Centro’, ufficiale il nuovo coordinatore nazionale giovani: è Michele Guerrieri (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Segretario nazionale Clemente Mastella di concerto con l’ufficio di Presidenza, ha nominato Michele Guerrieri, coordinatore nazionale giovani fino al primo congresso nazionale dei giovani del partito. Il neo partito centrista, nato il 4 dicembre 2021, si pone al centro dello scacchiere politico italiano con l’ambizione di una grande federazione di centro, una Margherita 2.0, che raggruppi in autonomia dalla destra e dalla sinistra, tutto il centro italiano. Al termine dell’incontro il neo coordinatore nazionale al termine della riunione con i vertici nazionali del partito, ha così dichiarato: “Noi di Centro è l’unica forza centrista autonoma e non federata con partiti di destra ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl SegretarioClemente Mastella di concerto con l’ufficio di Presidenza, ha nominatofino al primo congressodeidel partito. Il neo partito centrista, nato il 4 dicembre 2021, si pone al centro dello scacchiere politico italiano con l’ambizione di una grande federazione di centro, una Margherita 2.0, che raggruppi in autonomia dalla destra e dalla sinistra, tutto il centro italiano. Al termine dell’incontro il neoal termine della riunione con i vertici nazionali del partito, ha così dichiarato: “Noi di Centro è l’unica forza centrista autonoma e non federata con partiti di destra ...

