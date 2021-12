‘Noi Di Centro’ sulle nuove alleanze: “Nessun cambio di rotta politica” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“In merito a maliziose interpretazioni circa la costituzione del gruppo al Senato “Cambiamo – noi Di Centro”, si fa presente che la linea politica rimane legata alla relazione del segretario politico, approvata all’assemblea del Brancaccio. Una linea di centro, e solo di centro, con la prospettiva di una federazione tra chi a questa idea fa riferimento. Nessun cambio di rotta politica né alcuno spostamento, ma solo conferma delle alleanze consegnate al responso elettorale in Regione, al Comune ed in Provincia”. Così in una nota la segreteria di noi Di Centro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“In merito a maliziose interpretazioni circa la costituzione del gruppo al Senato “Cambiamo – noi Di Centro”, si fa presente che la linearimane legata alla relazione del segretario politico, approvata all’assemblea del Brancaccio. Una linea di centro, e solo di centro, con la prospettiva di una federazione tra chi a questa idea fa riferimento.diné alcuno spostamento, ma solo conferma delleconsegnate al responso elettorale in Regione, al Comune ed in Provincia”. Così in una nota la segreteria di noi Di Centro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

