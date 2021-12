"Noi Berlusconi non lo votiamo". Fine corsa al Colle? Terremoto politico, il fragoroso "no" che cambia il quadro: chi si schiera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un colpo alle ambizioni quirinalizie di Silvio Berlusconi. Già, il Cavaliere è in campo e lo è da tempo, non lo ha mai nascosto. E, probabilmente, il leader di Forza Italia contava sull'aiuto di Italia Viva, di Matteo Renzi e renziani. Soprattutto dopo le aperture dell'ex premier e quelle più recenti di Maria Elena Boschi, la quale in un'intervista al Messaggero aveva affermato: "Votare un presidente della Repubblica di centrodestra? Perché no". Bene, quel presidente di centrodestra, però, non sarebbe Berlusconi. Lo conferma Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, interpellato da affaritaliani.it: "Sì, come abbia detto più volte, serve un presidente della Repubblica che abbia un ampio consenso in Parlamento. E Berlusconi non ha queste caratteristiche", taglia corto il renziano. Parole che, stando a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un colpo alle ambizioni quirinalizie di Silvio. Già, il Cavaliere è in campo e lo è da tempo, non lo ha mai nascosto. E, probabilmente, il leader di Forza Italia contava sull'aiuto di Italia Viva, di Matteo Renzi e renziani. Soprattutto dopo le aperture dell'ex premier e quelle più recenti di Maria Elena Boschi, la quale in un'intervista al Messaggero aveva affermato: "Votare un presidente della Repubblica di centrodestra? Perché no". Bene, quel presidente di centrodestra, però, non sarebbe. Lo conferma Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, interpellato da affaritaliani.it: "Sì, come abbia detto più volte, serve un presidente della Repubblica che abbia un ampio consenso in Parlamento. Enon ha queste caratteristiche", taglia corto il renziano. Parole che, stando a ...

