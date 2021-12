No vax si ammala in gravidanza: è grave, cesareo per salvare neonato (Di lunedì 27 dicembre 2021) Era al settimo mese di gravidanza e non si era vaccinata: adesso lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva. Una donna di Carrara è stata sottoposta a un parto con cesareo per salvare il suo bimbo nato prematuro ma ora in gravi condizioni. Nei giorni scorsi la donna ha avuto i primi sintomi Covid: raffreddore, tosse insistente, febbre e infine l’impossibilità di respirare. Da qui il ricorso al medico e la corsa in ospedale con l’ambulanza del 118. Al pronto soccorso del Nuovo ospedale Apuane di Massa si sono subito accorti che non sarebbe bastato un semplice ricovero. Così è stato deciso di trasferire la donna al reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale della Versilia, dove un’equipe specializzata ha preso in consegna il delicato caso. Viste le gravi condizioni e la polmonite bilaterale in corso, racconta “La ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Era al settimo mese die non si era vaccinata: adesso lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva. Una donna di Carrara è stata sottoposta a un parto conperil suo bimbo nato prematuro ma ora in gravi condizioni. Nei giorni scorsi la donna ha avuto i primi sintomi Covid: raffreddore, tosse insistente, febbre e infine l’impossibilità di respirare. Da qui il ricorso al medico e la corsa in ospedale con l’ambulanza del 118. Al pronto soccorso del Nuovo ospedale Apuane di Massa si sono subito accorti che non sarebbe bastato un semplice ricovero. Così è stato deciso di trasferire la donna al reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale della Versilia, dove un’equipe specializzata ha preso in consegna il delicato caso. Viste le gravi condizioni e la polmonite bilaterale in corso, racconta “La ...

