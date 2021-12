“Niente da fare”. Sanremo 2022, la pessima notizia per Amadeus: pesante rinuncia per il Festival (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nelle ultime settimane, nemmeno il Natale lo ha lasciato un secondo in pace, Amadeus è stato investito da una miriade di polemiche e critiche da parte dei cantanti che non ha selezionato per questo Sanremo 2022 e dai fan rimasti delusi dalla notizia. Si è anche dovuto nascondere dai riflettori del gossip, che provano continuamente a indovinare chi saranno i presentatori, i cantanti, o attori che potrebbero affiancarlo durante il 72esimo Festival. Il primo a fornire un’intrigante indiscrezione a proposito dei possibili futuri colleghi d’Ariston di Amadeus è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. La rivista che tratta di spettacolo aveva tirato fuori tre nomi che sarebbero perfetti per quel ruolo. Alessia Marcuzzi, Fiorello e l’ex leader dei TheGiornalisti, Tommaso ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nelle ultime settimane, nemmeno il Natale lo ha lasciato un secondo in pace,è stato investito da una miriade di polemiche e critiche da parte dei cantanti che non ha selezionato per questoe dai fan rimasti delusi dalla. Si è anche dovuto nascondere dai riflettori del gossip, che provano continuamente a indovinare chi saranno i presentatori, i cantanti, o attori che potrebbero affiancarlo durante il 72esimo. Il primo a fornire un’intrigante indiscrezione a proposito dei possibili futuri colleghi d’Ariston diè stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. La rivista che tratta di spettacolo aveva tirato fuori tre nomi che sarebbero perfetti per quel ruolo. Alessia Marcuzzi, Fiorello e l’ex leader dei TheGiornalisti, Tommaso ...

Advertising

stanzaselvaggia : Non capisce che si fa fatica a fare molecolari in Lombardia e quindi si deve andare in farmacia, ma vabbè. La vera… - Agenzia_Ansa : Omicron spegne il Capodanno, feste solo in casa.Discoteche chiuse e piazze blindate. Niente feste o concerti nelle… - borghi_claudio : So che molti preferirebbero vederla in modo più ideale ma la realtà è questa. Da soli non potevamo fare niente, è b… - Andrea64523641 : @colvieux Il tampone serve a poco e niente. Il vaccino è l'arma per l'ospedalizzazione e per l' evoluzione. Dopo tr… - luigiElquantum : #VarianteOmicron Fare subito: 1. lockdown no-vax e > 70 a. senza 3^dose 2. vaccino obbligatorio anche x bambini e… -