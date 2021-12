Nicole Kidman: “Ho sofferto di depressione interpretando Virginia Woolf dopo il divorzio con Tom Cruise” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nicole Kidman ha rivelato di aver sofferto di depressione interpretando Virginia Woolf sul set di The Hours, dopo il divorzio con Tom Cruise, avvenuto nel 2001. Nicole Kidman ha rivelato di aver sofferto di depressione, dopo il divorzio con Tom Cruise, durante le riprese di The Hours: pellicola in cui ha interpretato il ruolo di Virginia Woolf che è valso alla star australiana il Premio Oscar come Miglior attrice protagonista. La Kidman, 54 anni, ha deciso di interpretare Virginia subito dopo il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021)ha rivelato di averdisul set di The Hours,ilcon Tom, avvenuto nel 2001.ha rivelato di averdiilcon Tom, durante le riprese di The Hours: pellicola in cui ha interpretato il ruolo diche è valso alla star australiana il Premio Oscar come Miglior attrice protagonista. La, 54 anni, ha deciso di interpretaresubitoil ...

