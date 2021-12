Newcastle-Manchester United stasera in tv: orario, canale e streaming Premier League 2021/2022 (Di lunedì 27 dicembre 2021) La diciannovesima giornata della Premier League 2021/2022 si chiuderà con Newcastle-Manchester United, posticipo del tradizionale Boxing Day. I Red Devils di Cristiano Ronaldo tenteranno di raggiungere il secondo successo esterno consecutivo, dopo la recente vittoria in casa del Norwich, di misura; dal canto loro, i Magpies proveranno a limitare le potenzialità degli avversari più quotati, così da uscire da un periodo grigio caratterizzato da tre sconfitte in serie. Nel dettaglio, i padroni di casa proveranno a caricarsi con il sostegno del proprio pubblico. Cristiano Ronaldo, però, difficilmente perdonerà. L’evento andrà in scena oggi, lunedì 27 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 21.00. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201, 203 e 2013), con ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) La diciannovesima giornata dellasi chiuderà con, posticipo del tradizionale Boxing Day. I Red Devils di Cristiano Ronaldo tenteranno di raggiungere il secondo successo esterno consecutivo, dopo la recente vittoria in casa del Norwich, di misura; dal canto loro, i Magpies proveranno a limitare le potenzialità degli avversari più quotati, così da uscire da un periodo grigio caratterizzato da tre sconfitte in serie. Nel dettaglio, i padroni di casa proveranno a caricarsi con il sostegno del proprio pubblico. Cristiano Ronaldo, però, difficilmente perdonerà. L’evento andrà in scena oggi, lunedì 27 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 21.00. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201, 203 e 2013), con ...

Advertising

MUFCuriosidades : ?? É DIA DE MANCHESTER UNITED! ?? Premier League ?? Newcastle ?? St. James' Park ? 17h00 ?? ESPN Brasil COME ON #MUFC… - sowmyasofia : Newcastle United-Manchester United: pronostico e possibili formazioni - ItaliaNewcastle : La squadra di Eddie Howe dovrà giocare molto meglio di quanto non abbia fatto contro il Manchester City, senza fars… - periodicodaily : Newcastle United-Manchester United: pronostico e possibili formazioni #27dicembre #premierleague - sportli26181512 : #Newcastle-Man United, spazio all’Over 2,5: I Magpies hanno subìto ben 41 gol in 18 partite e sono reduci dalla pes… -