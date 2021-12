Newcastle-Manchester United, che gol di Saint-Maximin: tira cadendo, è 1-0 (VIDEO) (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Newcastle è in vantaggio. Nel match contro il Manchester United, valevole per la diciannovesima giornata della Premier League 2021/2022, i padroni di casa sbloccano l’incontro grazie ad una vera e propria magia di Saint-Maximin che si incunea dentro l’area di rigore degli ospiti, si prepara il destro e poi, cadendo, riesce a piazzarla in maniera magnifica battendo l’incolpevole De Gea. Ecco il VIDEO della rete che sblocca la partita. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilè in vantaggio. Nel match contro il, valevole per la diciannovesima giornata della Premier League 2021/2022, i padroni di casa sbloccano l’incontro grazie ad una vera e propria magia diche si incunea dentro l’area di rigore degli ospiti, si prepara il destro e poi,, riesce a piazzarla in maniera magnifica battendo l’incolpevole De Gea. Ecco ildella rete che sblocca la partita. SportFace.

