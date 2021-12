Newcastle, Isco del Real Madrid è il grande obiettivo per gennaio (Di martedì 28 dicembre 2021) La nuova ricca proprietà saudita del Newcastle vuole iniziare da subito a fari grandi colpi di mercato. Il primo nome della lista potrebbe essere quello di Isco. 29enne trequartista spagnolo del Real Madrid, Isco è completamente fuori dai piani del tecnico italiano Ancelotti e il suo contratto con i blancos ha scadenza giugno. La separazione è sicura, ma sono in molti a scommettere che questa avvenga già a gennaio. Isco avrebbe già ricevuto un’offerta dalla Mls ma preferirebbe rimanere in Europa. Per questo il Newcastle potrebbe essere la scelta giusta, anche perché potrebbe tranquillamente garantirgli il suo stipendio da sei milioni di euro annui. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) La nuova ricca proprietà saudita delvuole iniziare da subito a fari grandi colpi di mercato. Il primo nome della lista potrebbe essere quello di. 29enne trequartista spagnolo delè completamente fuori dai piani del tecnico italiano Ancelotti e il suo contratto con i blancos ha scadenza giugno. La separazione è sicura, ma sono in molti a scommettere che questa avvenga già aavrebbe già ricevuto un’offerta dalla Mls ma preferirebbe rimanere in Europa. Per questo ilpotrebbe essere la scelta giusta, anche perché potrebbe tranquillamente garantirgli il suo stipendio da sei milioni di euro annui. SportFace.

