Nessuna deroga per la Salernitana, scadenza il 31 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nessuna deroga per la Salernitana. Il Consiglio Federale straordinario della Figc ha valutato la possibilità di prolungare la scadenza del prossimo 31 dicembre, entro la quale il club campano dovrebbe necessariamente cambiare proprietà, e ha deciso di non concedere ulteriori proroghe, come richiesto anche dalla Lega. “Abbiamo preso atto della situazione, ma c’è un iter in corso che entra nella fase decisiva– ha detto Giancarlo Abete, commissario straordinario della Lega Nazionale Dilettanti alla fine del Consiglio- C’è una scadenza al 31 dicembre e non c’è possibilità di intervento in questo momento. Ci dovranno essere degli offerenti e ci sarà una valutazione da parte del trust se accettare o meno questa eventuale offerta. E se non ci saranno offerte? Verrà fatta una ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 dicembre 2021)per la. Il Consiglio Federale straordinario della Figc ha valutato la possibilità di prolungare ladel prossimo 31, entro la quale il club campano dovrebbe necessariamente cambiare proprietà, e ha deciso di non concedere ulteriori proroghe, come richiesto anche dalla Lega. “Abbiamo preso atto della situazione, ma c’è un iter in corso che entra nella fase decisiva– ha detto Giancarlo Abete, commissario straordinario della Lega Nazionale Dilettanti alla fine del Consiglio- C’è unaal 31e non c’è possibilità di intervento in questo momento. Ci dovranno essere degli offerenti e ci sarà una valutazione da parte del trust se accettare o meno questa eventuale offerta. E se non ci saranno offerte? Verrà fatta una ...

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna deroga Malattia dei professionisti: come funziona dal 2022 Nessuna deroga, invece, per quanto riguarda le liti con l'amministrazione finanziaria e con gli enti impositori o per le scadenza previdenziali o giudiziarie. In sintesi: la novità riguarda la ...

Boom di coltivazioni di cannabis light, controlli a tappeto nella filiera agroindustriale 242/2016 consente infatti la coltivazione, senza autorizzazione ed in deroga alla normativa sugli ... Qualora il contenuto complessivo di tale sostanza risulti compreso tra lo 0,2% e lo 0,6%, nessuna ...

Regole, controlli a tappeto e nessuna ’deroga’ il Resto del Carlino Regole, controlli a tappeto e nessuna ’deroga’ Modenesi responsabili e attenti alle regole. E’ quanto emerge dai recenti controlli dei carabinieri per verificare il rispetto della normativa Covid e Green pass. La percentuale di sanzioni applicate ...

Scuole di montagna, l'impegno della Regione: "Nessuna verrà chiusa nel 2022/23" Il piano, illustrato dall’assessore all’Istruzione Elena Chiorino, prevede anche la statalizzazione di alcune scuole paritarie dell’infanzia ...

