Nel 2022 arriva la dichiarazione precompilata dell’Iva per professionisti e imprese (Di lunedì 27 dicembre 2021) Spinta alla digitalizzazione per semplificare la vita al contribuente, combattere l’evasione fiscale, migliorare l’efficienza della macchina statale. E nel 2022 si parte con una novità assoluta: la dichiarazione Iva precompilata per imprese e professionisti. Lo annuncia Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, in un’intervista al Messaggero. «Già prima della pandemia avevamo intrapreso un piano digitale per dialogare con i cittadini in modo più facile, ma l’emergenza ha fatto da acceleratore», spiega Ruffini. «Oggi il canale telematico è il principale mezzo per usufruire dei servizi fiscali. Al 30 novembre scorso su 14 milioni di servizi forniti nel 2021, il 76% è stato erogato a distanza. In sostanza, anche se gli sportelli fisici restano comunque un punto di contatto strategico ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Spinta alla digitalizzazione per semplificare la vita al contribuente, combattere l’evasione fiscale, migliorare l’efficienza della macchina statale. E nelsi parte con una novità assoluta: laIvaper. Lo annuncia Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, in un’intervista al Messaggero. «Già prima della pandemia avevamo intrapreso un piano digitale per dialogare con i cittadini in modo più facile, ma l’emergenza ha fatto da acceleratore», spiega Ruffini. «Oggi il canale telematico è il principale mezzo per usufruire dei servizi fiscali. Al 30 novembre scorso su 14 milioni di servizi forniti nel 2021, il 76% è stato erogato a distanza. In sostanza, anche se gli sportelli fisici restano comunque un punto di contatto strategico ...

