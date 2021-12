NBA | i risultati della notte 27 dicembre | vincono Bulls e 76ers | dilagano Spurs e Cavaliers Bene anche Denver e Miami

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono ben otto i match disputati nellaper la NBA 2021-2022, dove non sono mancate le grandi emozioni. Andiamo quindi a riepilogare quanto accaduto nella Lega cestista più famosa al mondo. Nel primo match, disputato ancora nella tarda serata del 26, iHeat (21-13) battono per 83-93 gli Orlando Magic (7-27). Partono meglio gli ospiti (24-22), con la pronta reazione dei padroni di casa nel secondo parziale (15-20) che gli consente di chiudere avanti di tre lunghezze all’intervallo lungo (39-42). Nel terzo quarto gli Heat continuano a spingere, trovando così l’allungo decisivo con cui mettere un vantaggio di sicurezza e gestirlo fino alla fine. Doppia doppia per Jimmy Butler (17 punti e 11 rimbalzi) e Omer Yurtseven (16 punti e 15 rimbalzi). Miglior realizzatore per i Magic Gary Harris con 20 punti, insieme a R.J. ...