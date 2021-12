Naufragio Concordia | Costa Crociere risarcirà naufrago con 92mila euro di danni

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ladovrà risarcire con circa 92.700undella. Lo ha deciso il Tribunale di Genova che ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Ernesto Carusotti, uno dei passeggeri dellache la notte del 13 gennaio 2012 fu coinvolto nel tragicoall’Isola del Giglio. Con una clamorosa sentenza la Sezione I Civile del Tribunale di Genova (giudice Paolo Gibelli) ha accolto in pieno le tesi del Codacons, che difendeva il passeggero, riconoscendo le responsabilità die il danno da stress post-traumatico subito dala causa dell’incidente. Si legge nella sentenza del Tribunale: “La responsabilità che interessa ...

Il podcast in 4 puntate Voci da un" Il disastro della Costa, online dal 28 dicembre, racconta quella notte attraverso le parole di chi era dentro, a cercare disperatamente la via ...Dieci anni fa, alle 21.45 del 13 gennaio 2012, la punta di uno scoglio davanti all' isola del Giglio incise il lato sinistro della Costa, sotto il comando di Francesco Schettino , provocando una falla di 70 metri. La storia imboccò in quel momento la strada che avrebbe portato alla morte di trentadue persone e a una delle ...Lo ha deciso il Tribunale di Genova che ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Ernesto Carusotti, uno dei passeggeri della Concordia che la notte del 13 gennaio 2012 fu ...La Costa Crociere dovrà risarcire con circa 92.700 euro un naufrago della Costa Concordia. Lo ha deciso il Tribunale di Genova che ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Er ...