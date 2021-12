Nathaly Caldonazzo dà della pazza a Valeria Marini che sbotta

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Sapevo checi avrebbe regalato delle gioie (chi ha visto la sua edizione de L’Isola dei Famosi sa quanto abbia fatto impazzire tutti) e dopo una settimana dal suo ingresso ha avuto un acceso diverbio con. La scintilla che ha affetto accendere il fuoco non la conosciamo, quel che è agli atti è cheavrebbe detto a“sei” ed alle sue spalle avrebbe aggiunto “speriamo che te ne vai stasera”. Com’è noto, infatti, Queen Valery è al televoto proprio col suo compagno Giacomo Urtis, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. I sondaggi la danno per salva, ma si sa: al Grande Fratello Vip tutto può accadere. “ ti ho chiesto scusa per questa mattina” – ha esordito ...

