Nasce la Dream Pro Wrestling | primo Show nel 2022

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Una nuova realtà si affaccia nel panorama delItaliano e in particolare nel Sud Italia; è stata infatti annunciata la nascita dellaPro, nuova Promotion con base in Campania.nelLa federazionein Campania e il suodi debutto avverrà proprio in questa Regione; sui propri social laProha annunciato luogo e data del, Sabato 19 Febbraio a Nola (NA). Al momento non sono stati ancora annunciati Atleti e Match in programma, che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.