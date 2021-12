Napoli, svincolo della Tangenziale chiuso nei seguenti giorni (Di lunedì 27 dicembre 2021) Per ispezione e controlli nella galleria Capodimonte in Tangenziale, la stazione di Capodimonte resterà chiusa in orario notturno dino all’8 gennaio. A comunicarlo è Tangenziale di Napoli. Tangenziale Napoli, chiusa stazione Capodimonte Lunedì 27 dicembre dalle ore 22:00 fino alle ore 6:00 di martedì 28 dicembre, la stazione Capodimonte sarà chiusa per chi proviene da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Per ispezione e controlli nella galleria Capodimonte in, la stazione di Capodimonte resterà chiusa in orario notturno dino all’8 gennaio. A comunicarlo èdi, chiusa stazione Capodimonte Lunedì 27 dicembre dalle ore 22:00 fino alle ore 6:00 di martedì 28 dicembre, la stazione Capodimonte sarà chiusa per chi proviene da L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

