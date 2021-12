Napoli piange il maestro pizzaiolo Antonio Condurro: il messaggio della figlia Daniela (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti E’ un giorno triste per Napoli. Antonio Condurro, ultimo dei 13 figli di Michele dell’omonima pizzeria di Napoli, la più famosa al mondo, è venuto a mancare stanotte, dopo aver dedicato tutta la sua vita alla pizzeria, assieme al fratello Salvatore, il primo dei 13 figli. “Grazie Papà per tutto quello che hai fatto per noi, per averci reso forti e coraggiose, ti vorrò sempre bene, papà mio! Vorrei poter ancora sentire la tua voce, mi mancano le risate che ci facevamo, mi manca il tuo sorriso, i tuoi occhi, mi manca vederti sul divano a guardare la tv. Devo dirti scusa e grazie… Scusa per tutte le volte che non ho capito, per tutte le volte che non ti ho detto ‘ti voglio bene’, scusa per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto, ma soprattutto grazie perché ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti E’ un giorno triste per, ultimo dei 13 figli di Michele dell’omonima pizzeria di, la più famosa al mondo, è venuto a mancare stanotte, dopo aver dedicato tutta la sua vita alla pizzeria, assieme al fratello Salvatore, il primo dei 13 figli. “Grazie Papà per tutto quello che hai fatto per noi, per averci reso forti e coraggiose, ti vorrò sempre bene, papà mio! Vorrei poter ancora sentire la tua voce, mi mancano le risate che ci facevamo, mi manca il tuo sorriso, i tuoi occhi, mi manca vederti sul divano a guardare la tv. Devo dirti scusa e grazie… Scusa per tutte le volte che non ho capito, per tutte le volte che non ti ho detto ‘ti voglio bene’, scusa per gli abbracci mancati, per le parole non dette, per gli sbagli che ho fatto, ma soprattutto grazie perché ...

