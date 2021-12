Nail art Capodanno e inverno 2022, le unghie silver di Mariah Carey e il rosso (Di lunedì 27 dicembre 2021) Per questo Capodanno sono di tendenza molti tipi di Nail art. Quest'ultime risultano essere molto gioiose e sono perfette per avere uno stile molto glamour nella notte più magica dell'anno e non solo, perché possono essere prese in considerazione anche in questo inverno 2022. Tendenze Nail art Capodanno e inverno 2022 La parola d'ordine per la manicure di questo Capodanno è brillare. Quindi per questa occasione sono ideali le tonalità argento, oro e rosso. Queste sono proprio le nuance classiche del periodo delle feste; in alternativa si può optare per il burgundy, il blu profondo e il rouge noir. Per il Capodanno si può prendere in considerazione la Nail art sfoggiata da Chiara ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 27 dicembre 2021) Per questosono di tendenza molti tipi diart. Quest'ultime risultano essere molto gioiose e sono perfette per avere uno stile molto glamour nella notte più magica dell'anno e non solo, perché possono essere prese in considerazione anche in questo. TendenzeartLa parola d'ordine per la manicure di questoè brillare. Quindi per questa occasione sono ideali le tonalità argento, oro e. Queste sono proprio le nuance classiche del periodo delle feste; in alternativa si può optare per il burgundy, il blu profondo e il rouge noir. Per ilsi può prendere in considerazione laart sfoggiata da Chiara ...

