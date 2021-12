Mutaz Essa Barshim, gemello d’oro di Tamberi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con l’azzurro ha diviso la vittoria ai Giochi olimpici di Tokyo nell’alto: «Abbiamo subito abbracciato il nuovo motto olimpico: insieme. Quando ho conosciuto Gimbo mi sono detto, chi è sto matto?» Leggi su lastampa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con l’azzurro ha diviso la vittoria ai Giochi olimpici di Tokyo nell’alto: «Abbiamo subito abbracciato il nuovo motto olimpico: insieme. Quando ho conosciuto Gimbo mi sono detto, chi è sto matto?»

Advertising

tripps42 : 'Can we have two golds?' Mutaz Essa Barshim e Gianmarco Tamberi vincono l'oro nel salto in alto -